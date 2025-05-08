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В Омске нашли живым пропавшего восьмилетнего мальчика

Полиция продолжает устанавливать причины инцидента.

Источник: Комсомольская правда

7 мая в 23:13 в региональном УМВД сообщили об обнаружении пропавшего ребенка. Напомним, омич 2017 года рождения исчез накануне днем после выхода из школы.

«Местонахождение мальчика установлено. Предварительно — противоправных действий в отношении него не совершено. Инспекторами по делам несовершеннолетних проводится работа, направленная на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — говорится в сообщении.

Ранее «КП Омск» рассказала, что в Ленинском округе города при пожаре обнаружили труп мужчины.