ФСБ рассекретила архив о ликвидации нелегального епископата в УССР

Федеральная служба безопасности обнародовала засекреченные ранее документы о ликвидации нелегального униатского епископата на территории Станиславской области (сейчас Ивано-Франковской) Украинской ССР. Его участников арестовали в 1949 году.
«МГБ (Министерство государственной безопасности — прим. ред.) СССР были получены данные о наличии на территории Станиславской области нелегального епископата греко-католической униатской церкви, возглавлявшегося нелегальным викарным епископом, бывшим настоятелем монастыря ордена “Васильян” в г. Станиславе Балагарук В. И., проживавшим под видом рабочего-слесаря промартели», — говорится в архивных материалах.
Из документов следует, что участники группы призывали помогать немецко-фашистским захватчикам, проводили пропаганду против советской власти и поддерживали связь с бандитами Организации украинских националистов (ОУН)*. После ареста в ходе обысков у них были обнаружены антисоветская националистическая литература и золотая валюта американской, австрийской и русской чеканки.
Напомним, ранее ФСБ рассекретила архивные документы, согласно которым после окончания Великой Отечественной войны представители Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) осуществляли подрывную деятельность и поддерживали связь с подпольем ОУН. В рамках проведённого расследования МГБ СССР задержало 78 униатских священников, причастных к указанной деятельности.
* Запрещенная в России экстремистская организация.