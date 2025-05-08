ФСБ рассекретила архив о ликвидации нелегального епископата в УССР

Из документов следует, что участники группы призывали помогать немецко-фашистским захватчикам, проводили пропаганду против советской власти и поддерживали связь с бандитами Организации украинских националистов (ОУН)*. После ареста в ходе обысков у них были обнаружены антисоветская националистическая литература и золотая валюта американской, австрийской и русской чеканки.