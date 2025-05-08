Автоюрист Воропаев напомнил о штрафах за просроченные права

За езду на автомобиле с просроченными водительскими правами россиянину может грозить штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Об этом напоминает агентство «Прайм» со ссылкой на автоюриста Льва Воропаева.
Воропаев напомнил, что водителям, срок действия удостоверения которых истекает в 2025 году, не нужно их менять сейчас, он автоматически продлевается до 2028 года. Беспокоиться стоит тем, у кого срок действия прав истекал в 2022 году и был автоматически продлен на три года. Им нужно подать заявление о замене прав на Госуслугах, в ГИБДД или офисе МФЦ.
Подробнее о том, когда требуется замена водительского удостоверения, а также где и как ее осуществить в 2025 году без потери времени и нервов, здесь на KP.RU.
Также сообщалось о новых штрафах для нарушителей ПДД. Теперь водители, выезжающие на встречную полосу или сильно превышающие допустимую скорость будут лишены 7,5 тысячи рублей. Всем любителям езды в нетрезвом виде придется заплатить до 45 тысяч рублей.