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Автоюрист Воропаев напомнил о штрафах за просроченные права

Штраф за просроченные водительские права может составить 5−15 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

За езду на автомобиле с просроченными водительскими правами россиянину может грозить штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Об этом напоминает агентство «Прайм» со ссылкой на автоюриста Льва Воропаева.

Воропаев напомнил, что водителям, срок действия удостоверения которых истекает в 2025 году, не нужно их менять сейчас, он автоматически продлевается до 2028 года. Беспокоиться стоит тем, у кого срок действия прав истекал в 2022 году и был автоматически продлен на три года. Им нужно подать заявление о замене прав на Госуслугах, в ГИБДД или офисе МФЦ.

Подробнее о том, когда требуется замена водительского удостоверения, а также где и как ее осуществить в 2025 году без потери времени и нервов, здесь на KP.RU.

Также сообщалось о новых штрафах для нарушителей ПДД. Теперь водители, выезжающие на встречную полосу или сильно превышающие допустимую скорость будут лишены 7,5 тысячи рублей. Всем любителям езды в нетрезвом виде придется заплатить до 45 тысяч рублей.