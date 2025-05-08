Автоюрист Воропаев напомнил о штрафах за просроченные права

Воропаев напомнил, что водителям, срок действия удостоверения которых истекает в 2025 году, не нужно их менять сейчас, он автоматически продлевается до 2028 года. Беспокоиться стоит тем, у кого срок действия прав истекал в 2022 году и был автоматически продлен на три года. Им нужно подать заявление о замене прав на Госуслугах, в ГИБДД или офисе МФЦ.