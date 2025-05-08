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Топ-5 главных новостей в Молдове 8 мая 2025: Молдову накрывает очередная мощная магнитная буря — бдим; в Молдове резко дорожает свинина — мясо стало недоступным; резкое похолодание до +11 и дожди в Молдо

Топ-5 главных новостей на утро четверга, 8 мая 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей на утро четверга, 8 мая 2025:

1. Не расслабляемся: Молдову накрывает очередная мощная магнитная буря.

2. Мясо только по праздникам: Свинина в Молдове опять существенно подорожает — теперь из-за сезонного потепления.

3. Холодно, пасмурно и дождливо: Жителей Молдовы ждут дожди и всего +16 градусов.

4. Власти перекрывают центр Кишинева в День Победы и 8 мая: Нашли причину — визит еврокомиссара, вводится запрет на проведение митингов и массовых демонстраций.

5. Чем власть в Молдове отличается от тех, кто проводил депортации: Министр просвещения из здания Совмина МССР заставляет детей смотреть один-единственный фильм и запрещает педагогам отмечать День.

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