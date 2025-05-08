Нарколог составил портрет человека, которому на майские противопоказана даже капля алкоголя

«Если нет проблем с алкоголем и зависимости, а также наследственной предрасположенности к злоупотреблению алкоголем, необходимо стараться соблюдать дозу и не напиваться. Как говорит сейчас одна из моих пациенток: “Видеть свои края”. Если потеря контроля уже есть, то категорически не рекомендую употреблять любые виды спиртного, так как это послужит пусковым механизмом», — подчеркнул Казанцев.