Менеджер Кудряшов: Шатунову нравилась армия, он просил патриотическую песню

«Ему всегда нравилась российская армия. Только единственное, что у него не было в репертуаре — патриотической песни. Он просил, чтобы ему написали авторы, но так и не предложили ничего такого патриотического. Такие песни не пишут на заказ», — сказал собеседник издания.