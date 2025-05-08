Менеджер Кудряшов: Шатунову нравилась армия, он просил патриотическую песню

Певец Юрий Шатунов всегда хотел, чтобы у него была в репертуаре патриотическая песня, ему нравилась российская армия. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил директор исполнителя Аркадий Кудряшов.
Ранее в Сети опубликовали кадры, на которых белорусские военные исполняли песню «Седая ночь» на репетиции Парада Победы в Москве. Отряд солдат маршировал под эту композицию.
«Ему всегда нравилась российская армия. Только единственное, что у него не было в репертуаре — патриотической песни. Он просил, чтобы ему написали авторы, но так и не предложили ничего такого патриотического. Такие песни не пишут на заказ», — сказал собеседник издания.
Кудряшов также объяснил aif.ru, почему белорусские военнослужащие спели именно песню «Седая ночь» в Москве. По его словам, исполнение композиции солдатами вызывает гордость.
До этого стало известно, что на Красной площади началась генеральная репетиция Парада Победы. Были перекрыты центральные улицы, на которых можно было увидеть военную технику.