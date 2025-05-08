Территория у мемориальной доски ветерану в Жигулёвске требует благоустройства

В Жигулёвске Самарской области расположена мемориальная доска в честь участника Великой Отечественной войны Николая Григорьевича Касьянова, награждённого тремя орденами Славы. Однако территория возле мемориальной доски требует благоустройства и ухода.
Николай Касьянов участвовал в сражениях на Ленинградском и 3-м Белорусском фронтах. Вместе с лётчиком Львом Обеловым он совершил ряд успешных боевых вылетов, уничтожив значительное число вражеской техники и живой силы.
После демобилизации в 1945 году вернулся в Жигулёвск, где жил и работал на местном радиотехническом заводе. Умер 26 июня 1997 года. Об этом написал блогер Виталий Папилкин.
На оперативном совещании Правительства Самарской области пятого мая губернатор Вячеслав Федорищев поднимал вопрос о ремонте мемориалов и памятников:
«В рамках подготовки к 80-летию Великой Победы в регионе привели в должное состояние почти все мемориальные сооружения. Там, где возникли сложности — обязательно доделаем.» — заявил губернатор.
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