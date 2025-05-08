Во Владимире оркестр ракетного объединения выступил у дома ветерана

По информации ведомства, Зоя Кислякова в 17 лет добровольно ушла на передовую, работала медсестрой в партизанском отряде, а затем служила в медсанроте. День Победы встретила в Германии и была награждена несколькими медалями за службу и участие в обороне Кавказа.