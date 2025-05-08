Во Владимире оркестр ракетного объединения выступил у дома ветерана

Военнослужащие ракетного объединения из Владимира накануне 80-летия Победы организовали поздравление для участницы Великой Отечественной войны Зои Кисляковой, сообщили в Минобороны России.
У дома ветерана прошел индивидуальный концерт с участием военного оркестра, который исполнил известные песни военных лет. Кисляковой вручили цветы и подарки от горожан, студентов и самих военнослужащих.
По информации ведомства, Зоя Кислякова в 17 лет добровольно ушла на передовую, работала медсестрой в партизанском отряде, а затем служила в медсанроте. День Победы встретила в Германии и была награждена несколькими медалями за службу и участие в обороне Кавказа.
Между тем военнослужащие 268-го самоходно-артиллерийского полка, входящего в состав группировки войск «Центр», завершили комплексное восстановление мемориального объекта «Братская могила советских воинов 1665» на территории Шахтёрского муниципального округа в Донецкой Народной Республике.