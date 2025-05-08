Аэропорт Нижнего Новгорода возобновил приём и выпуск воздушных судов

Ограничения на приём и выпуск воздушных судов, которые временно вводились в аэропорту Нижнего Новгорода, отменены, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Воздушная гавань возобновила работу в обычном режиме в 06:03 мск.
«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС (воздушных судов — прим. ред.)», — уточнил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко в своём Telegram-канале.
Напомним, 7 мая временные ограничения вводились в аэропортах Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковском (Раменское).