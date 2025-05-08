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Аэропорт Нижнего Новгорода возобновил приём и выпуск воздушных судов

Ограничения, введённые в воздушной гавани, были отменены в 06:03 мск.

Источник: Аргументы и факты

Ограничения на приём и выпуск воздушных судов, которые временно вводились в аэропорту Нижнего Новгорода, отменены, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Воздушная гавань возобновила работу в обычном режиме в 06:03 мск.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС (воздушных судов — прим. ред.)», — уточнил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко в своём Telegram-канале.

Напомним, 7 мая временные ограничения вводились в аэропортах Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковском (Раменское).