В Перми 9 мая после салюта продлят работу автобусов и трамваев

В Перми в ночь с 9 на 10 мая продлят работу общественного транспорта. Жители Перми и гости города после проведения праздничного салюта на набережной Камы смогут без проблем добраться домой. Проезд во всех городских автобусах и трамваях в этот день будет бесплатным.