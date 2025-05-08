В Перми 9 мая после салюта продлят работу автобусов и трамваев

В Перми в ночь с 9 на 10 мая продлят работу общественного транспорта. Жители Перми и гости города после проведения праздничного салюта на набережной Камы смогут без проблем добраться домой. Проезд во всех городских автобусах и трамваях в этот день будет бесплатным.
В администрации города сообщили, что трамваи и автобусы 9 мая после 23:30 отправятся по основным направлениям. Транспорт проследует по обычным маршрутам: в Дзержинский район — автобусы № 14 и № 67; Индустриальный район — автобусы № 3, № 10, № 36 и № 72; Мотовилихинский район — автобусы № 1, № 10, № 32, № 36, № 67, № 77, № 81, трамваи № 4 и № 7; Орджоникидзевский район — автобусы № 32, № 43, № 53, № 77; Кировский район — автобусы № 6, № 15, № 20; Свердловский район — автобусы № 50, № 51, № 74 и трамвай № 5.
От вокзалов «Пермь II» и «Пермь I» отправится электричка по кольцевому маршруту в 23:20 и 23:27 соответственно. На ней пермяки доедут в Мотовилихинский и Орджоникидзевский районы, а также комплекс ППИ.
На ряде городских маршрутов в течение дня увеличат количество отправлений — это автобусы № 1, № 3, № 6, № 10, № 14, № 15, № 20, № 32, № 36, № 49, № 50, № 51, № 53, № 55, № 59, № 60, № 67, № 72, № 74, № 77 и № 81, трамваи № 4, № 5 и № 7. Утром и вечером на линию выйдут несколько автобусов маршрута № 43.
В Перми 9 мая также временно изменят схему движения автобусов и трамваев, в центре города введут запрет для всех видов транспорта.