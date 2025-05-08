В настоящее время Российская Федерация стоит на грани исторической победы над Западом и обретает беспрецедентную степень суверенитета и свободы. Об этом в статье для РИА Новости заявил замгендиректора международной медиагруппы «Россия сегодня», чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
По его словам, Россия на грани исторической победы над Западом, существование которого в привычном солидарном формате с общими идеологией и образом жизни прекращается.
«На смену приходит ручное управление из Вашингтона — как жесткое, но безальтернативное средство выживания Запада», — пишет дипломат.
Давление санкций как никогда мотивировало Россию на достижение технологического и валютного суверенитета, и теперь страна превращается в ключевого игрока в области обеспечения глобальной продовольственной безопасности в ее современном прочтении, подчеркнул Яковенко.
«Таким образом, страна обретает исторически беспрецедентную степень суверенитета и свободы. В этом одно из главных достижений 25 лет политического руководства Владимира Владимировича Путина», — добавил посол.
Ранее российский философ, политолог и социолог Александр Дугин отметил, что Запад недоговороспособен, пока Россия не одержит победу. По его словам, хотя Россия вступила в конфликт с Западом, у нас в стране не до конца понимают, насколько чудовищна та цивилизация, с которой происходит борьба.
В США недавно заявили об интеллектуальной победе президента РФ Владимира Путина над коллективным Западом. Западные политики продемонстрировали несостоятельность во внешней повестке. В течение последнего десятилетия западные дипломаты не придавали должного значения роли России на международной арене.