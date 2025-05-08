Ранее российский философ, политолог и социолог Александр Дугин отметил, что Запад недоговороспособен, пока Россия не одержит победу. По его словам, хотя Россия вступила в конфликт с Западом, у нас в стране не до конца понимают, насколько чудовищна та цивилизация, с которой происходит борьба.