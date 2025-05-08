Сергей Зверев на прогулке в сквере оскорбил девушку и отнял у нее смартфон

— Зверев меня обматерил, в этот момент подошел молодой человек и стал выяснять, что происходит. Мы с ним попросили его снизить тон, однако он продолжал орать. Я пыталась снять на смартфон, как он орет благим матом. Он бросился на меня и вырвал телефон, — сообщила девушка Telegram-каналу.