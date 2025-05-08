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Сергей Зверев на прогулке в сквере оскорбил девушку и отнял у нее смартфон

Стилист Сергей Зверев вырвал телефон у девушки в Москве: ему не понравилось, что она выгуливала собаку в сквере, куда он пришел с кошкой. Москвичка рассказала в среду, 7 мая, Telegram-каналу «Осторожно, новости», что вечером вышла гулять около своего дома на Белорусской улице с питомцем.

Стилист Сергей Зверев вырвал телефон у девушки в Москве: ему не понравилось, что она выгуливала собаку в сквере, куда он пришел с кошкой. Москвичка рассказала в среду, 7 мая, Telegram-каналу «Осторожно, новости», что вечером вышла гулять около своего дома на Белорусской улице с питомцем.

Вместе с ней были подруга и ее парень. По словам девушки, она уже год выгуливает своего добермана именно в этом сквере.

— Собака у меня была на поводке, я ее отпустила побегать, сходить в туалет, буквально на расстоянии 10 метров, — заявила жительница столицы.

В какой-то момент в сквере появились двое людей с кошкой: они начали сразу кричать, чтобы девушка убрала собаку и ушла. Владельцем кошки оказался стилист Сергей Зверев, его сопровождала женщина, которая стала снимать москвичку. Девушка утверждает, что сразу же взяла собаку на поводок, но в ее адрес посыпались оскорбления.

— Зверев меня обматерил, в этот момент подошел молодой человек и стал выяснять, что происходит. Мы с ним попросили его снизить тон, однако он продолжал орать. Я пыталась снять на смартфон, как он орет благим матом. Он бросился на меня и вырвал телефон, — сообщила девушка Telegram-каналу.

Позже стилист вернул ей телефон, заявив, чтобы она больше не появлялась в этом месте.

Сергей Зверев 28 марта назвал сообщения о планах своего сына Сергея Зверева — младшего отсудить у него 25 миллионов рублей под предлогом испорченного детства, «весенним обострением».