Дожди и туман ожидаются местами в Беларуси в четверг

Согласно народному календарю, 8 мая отмечается День Марка Ключника. Существует поверье, что именно у святого Марка хранятся ключи, которые отмыкают небо и выпускают дожди. Поэтому преподобному в этот день молятся о том, чтобы не случилось засухи.