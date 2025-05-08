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Дожди и туман ожидаются местами в Беларуси в четверг

В республике будет в основном преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди, возможен мокрый снег.

Сейчас в Ричмонде: +23° 0 м/с 65% 758 мм рт. ст. +23°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 8 мая — Sputnik. Опасных гидрометеорологических явлений не ожидается в Беларуси в четверг, сообщили в Белгидромете.

По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди, возможен и мокрый снег. Утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер северо-западный 3−8 м/с.

Дневная температура воздуха оставит +6…+12°С.

В Минске сегодня будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный. Столбик термометра в белорусской столице поднимется до отметки +8…+10°С.

Народные приметы на 8 мая

Согласно народному календарю, 8 мая отмечается День Марка Ключника. Существует поверье, что именно у святого Марка хранятся ключи, которые отмыкают небо и выпускают дожди. Поэтому преподобному в этот день молятся о том, чтобы не случилось засухи.

Народные приметы:

  • высокая и яркая радуга — к теплу, низкая и бледная — к ненастью;
  • дождь в этот день — к богатому урожаю ржи;
  • кукование — к прощанию с морозами;
  • пение птиц во время дождя — к скорому окончанию ненастья;
  • ясная погода в этот день — к жаркому лету;
  • сначала незначительное изменение атмосферного давления, а затем внезапное падение — к перемене погоды с кратковременными осадками;
  • гуляние утром и днем по небу кучевых облаков, а вечером появление слоистых — к грозе;
  • преобладание зеленого в радуге — к обильным осадкам.