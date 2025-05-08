О погоде на 9 Мая в Челябинской области рассказали синоптики

В четверг в регионе ожидается облачность с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, на юге до сильных, в отдельных районах — грозы, возможен град. Воздух прогреется до +14…+19. Порывы ветра восточного и северо-восточного направлений будут достигать максимум 14 метров в секунду. Дожди задержатся и на следующие двое суток, но 9 мая они окажутся более интенсивными, возможны грозы. Две ближайшие ночи +5…+11, днём в пятницу +17…+22, в субботу +12…+17, на юге до +22 градусов.
В Челябинске в ближайшие трое суток ожидается облачность с прояснениями и небольшой дождь. Днём в четверг +15…+17, в пятницу теплее, до +18…+20, в субботу максимум +15, по ночам +8…+10.
Во всём регионе продолжается подготовка к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В Челябинске в этом году предстоят более пяти тысяч событий, включая выставки, патриотические выступления и церемонии возложения цветов, пройдут во всём регионе. Одним из ярких событий станет концерт Юлии Чичериной, которая порадует своими проникновенными песнями. Как Южный Урал отпразднует важную дату, выяснили корреспонденты «Пчелы». Ознакомиться с афишей всех событий на 9 Мая можно здесь.
В честь Дня Победы россиян ждут четыре выходных подряд. А когда нас ждут следующие четырёхдневные выходные, напоминаем.