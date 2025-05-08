О погоде на 9 Мая в Челябинской области рассказали синоптики

В четверг в регионе ожидается облачность с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, на юге до сильных, в отдельных районах — грозы, возможен град. Воздух прогреется до +14…+19. Порывы ветра восточного и северо-восточного направлений будут достигать максимум 14 метров в секунду. Дожди задержатся и на следующие двое суток, но 9 мая они окажутся более интенсивными, возможны грозы. Две ближайшие ночи +5…+11, днём в пятницу +17…+22, в субботу +12…+17, на юге до +22 градусов.