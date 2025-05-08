Google переименовала в своём приложении Персидский залив в Арабский

Американская компания Google в приложении «Google карты» переименовала Персидский залив в Арабский на фоне возможного заявления президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.
Для пользователей, которые находятся в Ближневосточном регионе, при поисковых запросах «Arab gulf» или «Persian gulf» на карте отображается «Арабский залив».
Напомним, по данным Associated Press, Трамп в ходе визита в Саудовскую Аравию может объявить, что американская сторона будет называть Персидский залив «Арабским» или «Аравийским заливом».
Против переименования Персидского залива выступает Иран. Арабские государства хотят переименовать залив.
Трамп уже переименовал Мексиканский залив в Американский. Новое название появилось на картах Google.