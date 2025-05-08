Сильные дожди прошли на крайнем юге Челябинской области

Об этом говорится в комментарии дежурного синоптика.
«В отдельных районах за последние 24 часа прошли небольшие дожди, ночью на крайнем юге — сильные. Выпало от 0,3 до 15 мм осадков», — отмечается в обзоре.
Температура воздуха днем 7 мая была плюс 17−23, минувшей ночью плюс 5−13, на севере, северо-востоке столбики термометров опускались до плюс 2.
Днем в четверг облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, на юге — сильные, в отдельных районах — грозы, возможен и град. Ветер восточный, северо-восточный, его скорость 4−9 м/с, локально порывы до 14 м/с. Температура воздуха плюс 14−19 градусов.
Ночью 9 мая местами не исключены небольшие дожди, плюс 5−10. Днем в пятницу облачно с прояснением, ожидаются небольшие, местами — умеренные дожди, грозы, плюс 17−22. Ветер северной четверти 3−8 м/с, кое-где порывы до 13 м/с.
Ночью 10 мая небольшие дожди, местами — умеренные, грозы и плюс 6−11, днем в субботу вероятны локальные небольшие дожди, плюс 12−17, на юге — до 22 градусов. Ветер северный, северо-западный 4−9 м/с, отдельные порывы до 14 м/с.