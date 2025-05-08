Сильные дожди прошли на крайнем юге Челябинской области

Днем в четверг облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, на юге — сильные, в отдельных районах — грозы, возможен и град. Ветер восточный, северо-восточный, его скорость 4−9 м/с, локально порывы до 14 м/с. Температура воздуха плюс 14−19 градусов.