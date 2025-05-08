Трамп: РФ сыграла важную роль в победе над фашизмом, но войну выиграли США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия внесла значительный вклад в победу над фашизмом.
Он подчеркнул, что во время Второй мировой войны страна понесла огромные потери, потеряв миллионы жизней.
— (Россияне) были решающим фактором, но не было такого решающего фактора, как мы. Мы победили в войне, победили с помощью других, — подчеркнул глава государства.
В то же время Трамп отметил, что Соединенные Штаты, по его словам, были «доминирующей силой» в тот период, передает РИА Новости.
Трамп также заявил, что теперь настало время принимать определенные решения и по ситуации, происходящей на Украине.
Ранее стало известно, что окружение президента США подготовило несколько вариантов усиления экономического давления на Россию для того, чтобы подтолкнуть российского лидера Владимира Путина к скорейшему мирному урегулированию военного конфликта на Украине.
Однако, по мнению издания Unherd, многочисленные угрозы Трампа, в рамках которых он обещает ввести новые санкции против России, никак не смогут повлиять на планы главы РФ.