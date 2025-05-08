В Самарской области вручили дипломы первому выпуску участников «Школы героев»

В Правительстве Самарской области состоялась церемония вручения дипломов участникам первого выпуска региональной образовательной программы «Школа героев».
Программа организована правительством региона в рамках федеральной инициативы «Время героев».
Как сообщили в пресс-службе Правительства Самарской области, документы об окончании обучения вручил первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов. Программа направлена на получение участниками компетенций, необходимых для успешной интеграции в мирную жизнь, государственную службу и муниципальные структуры.
Обучение длилось семь месяцев и включало приобретение знаний и практических навыков, необходимых для работы в исполнительных структурах и крупных компаниях региона. Выпускники разработали социальные проекты, ориентированные на улучшение качества жизни в Самарской области.
Руководителями-практиками и экспертами выступали чиновники и депутаты, обеспечивая практикоориентированное сопровождение образовательных курсов. Взаимодействие с органами власти позволило участникам эффективно реализовывать собственные проекты.
Итогом завершения программы стало трудоустройство ряда выпускников и включение остальных в процесс подбора вакансий. Программой предусмотрена дальнейшая поддержка и консультирование выпускников со стороны правительства Самарской области.
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