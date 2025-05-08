В Самарской области вручили дипломы первому выпуску участников «Школы героев»

Как сообщили в пресс-службе Правительства Самарской области, документы об окончании обучения вручил первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов. Программа направлена на получение участниками компетенций, необходимых для успешной интеграции в мирную жизнь, государственную службу и муниципальные структуры.