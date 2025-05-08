Россиян предупредили об опасности определенного алкоголя

Россиян предупредили о том, что бутылка качественного российского вина не может стоить дешевле 500 рублей. Об этом сообщил главный винодел винодельни «Юбилейная» (группа компаний «Абрау-Дюрсо») Антон Катаржин. По его словам, стоимость ниже этой отметки говорит не об опасности алкоголя, а о снижении его качества.