Россиян предупредили об опасности определенного алкоголя

Бутылка качественного вина не может стоить меньше 500 рублей, заявил винодел Катаржин.
Россиян предупредили о том, что бутылка качественного российского вина не может стоить дешевле 500 рублей. Об этом сообщил главный винодел винодельни «Юбилейная» (группа компаний «Абрау-Дюрсо») Антон Катаржин. По его словам, стоимость ниже этой отметки говорит не об опасности алкоголя, а о снижении его качества.
«По моему мнению, бутылка качественного вина сегодня не может стоить меньше 500 рублей», — сказал Катаржин. Но он отметил, что это не означает, что все вина дешевле этой цены опасны для здоровья. Его слова передает РИА «Новости».
«Благодаря принятым законам сейчас интересы потребителей надежно защищены. Если на бутылке написано “российское вино”, то оно стопроцентно произведено из отечественного винограда», — добавил эксперт. Катаржин уточнил, что вино стоимостью менее 500 рублей не будет подделкой, опасной для употребления, однако оно может оказаться ниже по качеству.
Ранее сообщалось, что в условиях двукратного роста стоимости импортного алкоголя российские производители вина также начали пересматривать цены на свою продукцию. Однако, как отметил вице-президент Ассоциации экспертов рынка ритейла Александр Ставцев в интервью URA.RU, увеличение стоимости отечественных напитков происходит менее стремительно по сравнению с импортными аналогами.