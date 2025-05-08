Сколько стоит качественное вино: винодел назвал минимальную планку

Бутылка качественного российского вина сегодня не может стоить меньше 500 рублей. Об этом РИА Новости заявил главный винодел винодельни «Юбилейная», входящей в группу компаний «Абрау-Дюрсо», Антон Катаржин.
«По моему мнению, бутылка качественного вина сегодня не может стоить меньше 500 рублей», — отметил эксперт.
Однако это не значит, что напитки из более низкой ценовой категории пить невозможно. Российские законы сейчас таковы, потребитель вина защищен надежно — если на бутылке написано «российское вино», то это значит, что на все сто процентов оно произведено из отечественного винограда.
Более дешевое вино, уточнил Катаржин, не подделка, оно безопасно, просто его качество будет чуть ниже.
Ранее сайт KP.RU вместе с сомелье рассказали, как выбрать качественное вино, а также ответили на самые популярные вопросы об упаковках, пробках, цвете и многом другом.
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