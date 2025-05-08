Мэр Кухарев сказал, где предоставляют квартиры минчанам, чье жилье идет под снос

В сообщении сказано, что глава Мингорисполкома Владимир Кухарев провел личный прием граждан 7 мая. Говорится, что во время приема жительница улицы Сенницкой обратилась по вопросу реализации имущественных прав. Она уточнила, что ее дом идет под снос и просила предоставить ей жилье в родном Октябрьском районе.