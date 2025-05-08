Мэр Кухарев сказал, где предоставляют квартиры минчанам, чье жилье идет под снос, пишет агентство «Минск-Новости».
В сообщении сказано, что глава Мингорисполкома Владимир Кухарев провел личный прием граждан 7 мая. Говорится, что во время приема жительница улицы Сенницкой обратилась по вопросу реализации имущественных прав. Она уточнила, что ее дом идет под снос и просила предоставить ей жилье в родном Октябрьском районе.
— Сегодня у нас имеются варианты с жильем в Малиновке, Лошице или же во Фрунзенском районе — на улице Шаранговича, — уточнила директор УКС Мингорисполкома Анжела Бобарико.
По ее словам, по месту жительства минчанки квартир сейчас нет. Бобарико уточнила, что по законодательству женщине обязаны предоставить квартиру в пределах Минска и варианты были озвучены. Других пока нет, пояснила представитель Мингорисполкома.
Вместе с тем мэр Минска напомнил, что только для коммерческого жилья устанавливается усредненный процент компенсации. Это значит, что застройщики должны передать городу 6,8% от общей площади строящейся многоэтажки для переселения граждан из сносимых домов.
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