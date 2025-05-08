700 человек пронесут по Минску флаг длиной полкилометра и весом 400 кг. Подробности БелТА рассказал заместитель председателя Республиканского общественного объединения «Белая Русь» Андрей Басак.
Басак уточнил, что в рамках празднования Дня Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна Республики Беларусь общественное объедение «Белая Русь», а также Федерация профсоюзов Беларуси решили провести акцию и пронести большое полотнище Государственного флага.
По его словам, длина государственного флага составит 500 метров, а ширина — 9 метров.
— Флаг будут нести одновременно около 700 человек. Это обусловлено тем, что вес полотнища более 400 кг, — уточнил заместитель председателя объединения.
Кроме того, он добавил, что у флага есть определенная парусность: при порывах ветра его удержать довольно сложно. По указанной причине специально подбирали людей.
— Но есть много девушек и женщин, которые изъявили желание тоже поучаствовать в проносе флага, — отметил Андрей Басак.
Он добавил, что флаг был изготовлен организацией «Моготекс». Басак уточнил, что указанная акция окажется одним из ярких мероприятий празднования 80-летия Великой Победы.
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