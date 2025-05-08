Откуда в Хабаровске лучше всего смотреть салют 9 мая

Сам фейерверк запустят военнослужащие Восточного военного округа в 22:00 с набережной возле стадиона имени Ленина. Там за ним наблюдать ближе всего. Если у вас есть автомобиль, то можно отправиться на левый берег Амура и наблюдать за салютом с необычного ракурса. Еще одно хорошее место — Казачья гора, где с возвышенности также открывается неплохой вид.