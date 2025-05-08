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Откуда в Хабаровске лучше всего смотреть салют 9 мая

Фейерверк запустят в 22:00 с набережной краевой столицы.

Источник: Аргументы и факты

В день празднования 80-летия Великой Победы в Хабаровске прогремит праздничный салют, который станет завершающим событием 9 мая. Есть несколько точек, откуда его лучше смотреть, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Сам фейерверк запустят военнослужащие Восточного военного округа в 22:00 с набережной возле стадиона имени Ленина. Там за ним наблюдать ближе всего. Если у вас есть автомобиль, то можно отправиться на левый берег Амура и наблюдать за салютом с необычного ракурса. Еще одно хорошее место — Казачья гора, где с возвышенности также открывается неплохой вид.

Если у вас есть друзья, которые живут в высотных домах в прибрежной части Хабаровска, можно напроситься к ним в гости. Неплохим местом является площадка у арены «Ерофей» со стороны Амура, а также вся дамба Южного округа, протянувшаяся вплоть до «Броско Молла».