Президент Венесуэлы высоко оценил встречу с Кадыровым в Москве

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, находясь с официальным визитом в Москве, прокомментировал свою встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Он отметил, что встреча прошла плодотворно и была посвящена укреплению сотрудничества, взаимному уважению и солидарности между народами с целью построения нового мира.
— Эта встреча послужит укреплению уз дружбы с Чеченской Республикой, — сказал венесуэльский президент.
Мадуро подчеркнул в своем Telegram-канале, что Венесуэла продолжит проводить дипломатию мира, укреплять братские связи и поддерживать право народов на самоопределение.
Ночью 7 мая Николас Мадуро прилетел в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Великой Победы. Позднее он приехал в Кремль, где начались переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Они прошли в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца, в начале встречи Путин и Мадуро обменялись крепким рукопожатием. Со стороны России в переговорах принимали участие министр иностранных дел Сергей Лавров, Юрий Ушаков, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава «Роснефти» Игорь Сечин.