Президент Венесуэлы высоко оценил встречу с Кадыровым в Москве

Ночью 7 мая Николас Мадуро прилетел в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Великой Победы. Позднее он приехал в Кремль, где начались переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Они прошли в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца, в начале встречи Путин и Мадуро обменялись крепким рукопожатием. Со стороны России в переговорах принимали участие министр иностранных дел Сергей Лавров, Юрий Ушаков, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава «Роснефти» Игорь Сечин.