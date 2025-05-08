Лохматый парад: в Челябинске собаки станцуют под «Катюшу» в честь Дня Победы

11 мая на летней сцене парка Гагарина состоится парад собак в честь 80-летия Победы. Челябинцы смогут увидеть большое представление с участием дрессированных питомцев — собаки станцуют под знаменитую «Катюшу». Этот номер — часть большого проекта, посвященного роли собак в Великой Отечественной войне.
— В этом году у нас вдвое больше участников, и зрелище обещает быть особенно красочным, — говорят организаторы клуб «Лайка» и Центр воспитания собак «Академия Гав».
Во время выступления зрителям расскажут, какие профессии в то время были у животных и как они помогали людям.
Парад собак состоится 11 мая в 12:00 на лесной сцене парка Гагарина.