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Лохматый парад: в Челябинске собаки станцуют под «Катюшу» в честь Дня Победы

Собаки в Челябинске станцуют под «Катюшу».

Источник: Комсомольская правда

11 мая на летней сцене парка Гагарина состоится парад собак в честь 80-летия Победы. Челябинцы смогут увидеть большое представление с участием дрессированных питомцев — собаки станцуют под знаменитую «Катюшу». Этот номер — часть большого проекта, посвященного роли собак в Великой Отечественной войне.

— В этом году у нас вдвое больше участников, и зрелище обещает быть особенно красочным, — говорят организаторы клуб «Лайка» и Центр воспитания собак «Академия Гав».

Во время выступления зрителям расскажут, какие профессии в то время были у животных и как они помогали людям.

Парад собак состоится 11 мая в 12:00 на лесной сцене парка Гагарина.