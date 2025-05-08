В Перми шествие «Бессмертный полк» пройдет 9 мая по главным улицам города

В Перми впервые с 2022 года возобновят проведения шествие «Бессмертный полк» в очном формате. Тысячи пермяков пройдут по центральным улицам города с портретами своих отцов, дедов и прадедов, освободивших мир от нацизма в годы Великой Отечественной войны.
Шествие начнется после торжественного прохождения войск Пермского гарнизона, приблизительное время начала движения колонн в 11:20.
Формирование колонн акции «Бессметный полк» пройдет: по четной стороне Комсомольского проспекта от ул. Пушкина, на ул. Революции от стадиона «Динамо» до стадиона «Юность».
Для участников акции организуют четыре входные группы, оборудованные металлорамками: две — на пересечении Комсомольского проспекта и ул. Революции, по одной — на ул. Революции напротив стадиона «Динамо» и стадиона «Юность». Рамки будут открыты 9 мая с 09:00.
Колонны «Бессмертного полка» проследует по Комсомольскому проспекту до ЦУМа, а затем по ул. Ленина до Театра-Театра. Шествие будут сопровождать около 500 волонтеров.
Участникам акции «Бессмертный полк» важно помнить, принимая участие в шествии, они не смогут посмотреть парад. Встроиться в колонну во время ее движения будет невозможно.