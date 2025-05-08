В Перми шествие «Бессмертный полк» пройдет 9 мая по главным улицам города

Для участников акции организуют четыре входные группы, оборудованные металлорамками: две — на пересечении Комсомольского проспекта и ул. Революции, по одной — на ул. Революции напротив стадиона «Динамо» и стадиона «Юность». Рамки будут открыты 9 мая с 09:00.