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Франция подтвердила потерю Индией самолёта Rafale

Это первый случай потери французского истребителя в бою, сообщает CNN.

Источник: Аргументы и факты

В Париже признали, что Пакистан уничтожил как минимум один истребитель Rafale, ранее приобретённый Индией у Франции. Об этом пишет CNN со ссылкой на представителя французской разведки.

В настоящее время французская сторона проводит расследование в отношении других самолётов.

Ранее в Исламабаде заявляли, что сбили 3 Rafale.

Журналисты отмечают, что это первый случай потери французского истребителя в боевых условиях.

Rafale производится компанией Dassault Aviation. Это 10-тонный двухмоторный многоцелевой истребитель, оснащённый 30-мм пушкой, ракетами класса «воздух-воздух», бомбами с лазерным наведением и крылатыми ракетами. Индия закупила у Франции 36 таких самолётов.

Ранее Telegram-канал «Военный осведомитель» опубликовал кадры обломка сбитого Пакистаном истребителя Rafale.