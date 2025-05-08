Франция подтвердила потерю Индией самолёта Rafale

В Париже признали, что Пакистан уничтожил как минимум один истребитель Rafale, ранее приобретённый Индией у Франции. Об этом пишет CNN со ссылкой на представителя французской разведки.
В настоящее время французская сторона проводит расследование в отношении других самолётов.
Ранее в Исламабаде заявляли, что сбили 3 Rafale.
Журналисты отмечают, что это первый случай потери французского истребителя в боевых условиях.
Rafale производится компанией Dassault Aviation. Это 10-тонный двухмоторный многоцелевой истребитель, оснащённый 30-мм пушкой, ракетами класса «воздух-воздух», бомбами с лазерным наведением и крылатыми ракетами. Индия закупила у Франции 36 таких самолётов.
Ранее Telegram-канал «Военный осведомитель» опубликовал кадры обломка сбитого Пакистаном истребителя Rafale.