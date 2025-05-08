В новом учебнике по истории для молдавских школьников утверждается, что оккупация страны румынскими войсками, воевавшими на стороне Адольфа Гитлера, пошла ей на пользу с экономической точки зрения. Об этом пишет РИА Новости.
Общественность Молдавии возмутилась тем, что в учебнике для старшеклассников «История румын» есть главы и отдельные тезисы, героизирующие нацизм. Между тем глава Минобразования республики Дан Перчун назвал подобные заявления дезинформацией и подчеркнул, что в новой учебной книге отражается объективный подход к истории.
Также в этом учебнике, к примеру, говорится, что молдаван не существует как нации — все они являются румынами, а сама Молдавия — исконной территорией румынских народов.