Туркменская рота почетного караула примет участие в параде Победы в Москве

Рота почетного караула ВС Туркменистана выступит на параде Победы 9 Мая в Москве. Об этом заявил посол России в Ашхабаде Иван Волынкин в статье для газеты «Нейтральный Туркменистан».
«Стоит отметить, что туркменские военнослужащие, представленные ротой почетного караула, дважды, в 2010 и 2020 годах, принимали участие в парадах Победы на Красной площади. Пройдут они по ее брусчатке и 9 мая 2025 года», — сообщил дипломат.
Волынкин подчеркнул, что ежегодное присутствие президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на праздничных мероприятиях 9 мая в Москве свидетельствует об особой духовной близости двух народов.
Посол также высоко оценил вклад председателя Халк маслахаты (Народного совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в сохранение памяти о подвиге советских солдат. В республике День Победы отмечается на государственном уровне: проводятся концерты, выставки, кинопоказы, возложения цветов к мемориалам «Вечная слава» и «Народная память».
Особое внимание в Туркменистане уделяется поддержке ветеранов, которым предоставляются льготы, денежные выплаты и подарки к празднику. Культурные учреждения страны ведут активную работу по патриотическому воспитанию молодежи, рассказал Волынкин.
Ранее помощник президента РФ по международным вопросам Юрий Ушаков рассказал, что парадные расчеты 13 иностранных государств примут участие в Параде Победы на Красной площади.