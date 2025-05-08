Туркменская рота почетного караула примет участие в параде Победы в Москве

«Стоит отметить, что туркменские военнослужащие, представленные ротой почетного караула, дважды, в 2010 и 2020 годах, принимали участие в парадах Победы на Красной площади. Пройдут они по ее брусчатке и 9 мая 2025 года», — сообщил дипломат.