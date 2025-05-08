В РФ пресекли схему кражи Telegram-аккаунтов под предлогом родства с ветеранами

Все сайты направляли на фишинговые страницы для авторизации в Telegram, где, введя номер телефона и одноразовый код, жертва давала аферистам доступ к своему аккаунту. При помощи Национального координационного центра по компьютерным инцидентам при ФСБ России домены выявили и заблокировали, сохранив при этом Telegram-аккаунты пользователей.