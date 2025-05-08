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В РФ пресекли схему кражи Telegram-аккаунтов под предлогом родства с ветеранами

Мошенники предлагали якобы проверить свое родство с ветеранамb.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники нашли новый способ воровать аккаунты в Telegram. На этот раз злоумышленники предлагали россиянам якобы проверить свое родство с ветеранами Великой Отечественной войны. Сайты были заблокированы. Об этом рассказали в ИБ-компании Angara Security.

Все сайты направляли на фишинговые страницы для авторизации в Telegram, где, введя номер телефона и одноразовый код, жертва давала аферистам доступ к своему аккаунту. При помощи Национального координационного центра по компьютерным инцидентам при ФСБ России домены выявили и заблокировали, сохранив при этом Telegram-аккаунты пользователей.

«Все обнаруженные домены были зарегистрированы с середины апреля и быстро вовлечены в преступную схему. Благодаря оперативному взаимодействию с НКЦКИ удалось заблокировать фишинговые сайты», — приводит ТАСС слова главы отдела защиты бренда Angara SOC Виктории Варламовой.

Ранее в МВД предупредили россиян о мошеннической схеме хищения денег через туристические чаты. Злоумышленники маскируются под туристов или гидов, предлагая совместные поездки или экскурсии. Далее они требуют предоплату и исчезают.