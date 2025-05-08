ФСБ обнародовала секретные документы о бесчинствах гитлеровцев в Донбассе

В документах содержатся сведения и о массовых расправах над мирным населением. Более 3 тысяч тел женщин, детей и стариков были найдены в пещерах алебастрового карьера, свыше 800 — в глиняно-меловом карьере Краматорска. В клубе им. Ленина в городе Сталино, где размещался лазарет для пленных, нацисты замучили более 25 тысяч красноармейцев. Также зафиксированы массовые казни с последующим захоронением в шахтах, включая более 3 тысяч тел, сброшенных в ствол шахты 4−4 Бис.