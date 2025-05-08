В Париже машина въехала в толпу болельщиков, отмечавших выход ПСЖ в финал ЛЧ

Несколькими днями ранее аналогичный случай произошел в канадском Ванкувере. Несколько человек погибли, еще несколько получили ранения после того, как автомобиль въехал в толпу на уличном фестивале. Инцидент произошел вечером 26 апреля рядом с пересечением Фрейзер-стрит и Восточной 41-й авеню, где проходила вечеринка в честь Дня Лапу-Лапу.