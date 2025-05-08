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Поздравления Путина с 80-летием Победы в Челябинской области получат 3680 ветеранов

В Челябинской области поздравительные письма президента Владимира Путина с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне получат 3 680 ветеранов. Все открытки — именные, доставит их «Почта России».

Источник: Pchela.News

Всего в стране такие поздравления за подписью главы государства вручат 305 тысячам ветеранов.

— Сотрудники Почты приложат все усилия, чтобы ветераны получили значимые письма независимо от того, где они находятся в праздничные дни, — заверили в пресс-службе УФПС Челябинской области. — Если возникнет необходимость, специалисты компании уточнят новое место жительства ветерана и доставят поздравление по актуальному адресу. Если адресата не будет дома — например, он переехал на дачу или находится на лечении — письмо будет храниться в ближайшем отделении месяц. В течение этого времени почтальон будет регулярно повторять попытки доставить поздравления.

Во всём регионе продолжается подготовка к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В этом году в регионе предстоят более пяти тысяч событий, включая выставки, патриотические выступления и церемонии возложения цветов. Одним из ярких событий станет концерт Юлии Чичериной в Челябинске, которая порадует своими проникновенными песнями.