Поздравления Путина с 80-летием Победы в Челябинской области получат 3680 ветеранов

— Сотрудники Почты приложат все усилия, чтобы ветераны получили значимые письма независимо от того, где они находятся в праздничные дни, — заверили в пресс-службе УФПС Челябинской области. — Если возникнет необходимость, специалисты компании уточнят новое место жительства ветерана и доставят поздравление по актуальному адресу. Если адресата не будет дома — например, он переехал на дачу или находится на лечении — письмо будет храниться в ближайшем отделении месяц. В течение этого времени почтальон будет регулярно повторять попытки доставить поздравления.