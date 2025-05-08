В Ташкенте появится новый технический университет — Tashkent Tech

Tashkent Tech создаётся во исполнение поручения главы государства и станет флагманом нового подхода к инженерному образованию в стране. По словам Мирзиёевой, накануне состоялось заседание организационного комитета, посвящённое запуску проекта.
Университет будет построен на базе Ташкентского государственного технического университета при поддержке Boston Consulting Group, что позволит внедрить лучшие международные практики и адаптировать их к реалиям Узбекистана.
«Наша стратегическая задача — создать университет нового поколения, который будет соответствовать самым высоким международным стандартам», — подчеркнула Саида Мирзиёева.
Она также добавила, что Tashkent Tech станет экосистемой для воспитания современных инженеров, которые будут востребованы на рынке труда будущего. Проект нацелен на повышение престижа технического образования среди молодёжи, а также на укрепление технологического суверенитета и индустриального роста страны.
Ожидается, что в ближайшее время будет объявлено больше подробностей о направлениях подготовки, условиях поступления и старте учебной деятельности нового университета.