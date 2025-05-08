В Ташкенте появится новый технический университет — Tashkent Tech

Она также добавила, что Tashkent Tech станет экосистемой для воспитания современных инженеров, которые будут востребованы на рынке труда будущего. Проект нацелен на повышение престижа технического образования среди молодёжи, а также на укрепление технологического суверенитета и индустриального роста страны.