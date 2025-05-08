Запасаемся фонарями и свечами: Где в Кишиневе не будет электроэнергии — публикуем адреса

По ряду адресов в столице запланированы отключения электричества.
Центр:
- Шос. Хынчешть, 171, 232, 236A, 236B, 240, 240/1, 9002 — с 08:50 до 16:50.
- В. Докучаева, ⅔, 2/4 — с 09:30 до 16:15.
Чеканы:
- М. Садовяну, 20, 22, 22/1, 22/1A, 22/1B, 22/2, 22/3, 24, 24/2, 24/4, 24/6, П. Заднипру, 1, 1/1, ⅓, 3, 3/1, 3/2, 5/2, 7/1 — с 09:15 до 17:00.
- И. Думенюк, 3, 4−6, M. Садовяну, 32/4, 34/3, 36/2, 36/3, 36/4, 38, 38/1, 38/2, 38/4, 38/4A, 38/5, 38/6, 38B, 38E,
38 °F, M. чел Бэтрын, 29/3A, 29/4, 31/2, 31/3, 31/4, 31/5, 31/8 — с 09:20 до 17:00.