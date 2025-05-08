«Открытка памяти…»: как самарские студенты создали красивейшие произведения ко Дню Победы

Руководство проектом взяла на себя доцент Елена Алексеевна Иль. Под ее началом студенты познавали тонкости дисциплин «Компьютерные технологии в этнодизайне» и «Компьютерная графика». Именно с помощью компьютерных программ были созданы все открытки и плакаты. Многие из них теперь — часть интерьера института.