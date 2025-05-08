«Открытка памяти…»: как самарские студенты создали красивейшие произведения ко Дню Победы

В Самарском государственном институте культуры студенты кафедры декоративно-прикладного искусства изготовили открытки и плакаты к 80-й годовщине Победы.
Произведения созданы в рамках проекта «Открытка памяти…», который был придуман заведующей кафедрой Дарьей Дмитриевной Арутчевой в 2024 году. Идея — сохранение памяти студентов о победе в Великой Отечественной войне и патриотическом воспитании. Изначально работа являлась одним из заданий в рамках весеннего семестра.
«Патриотическое воспитание работает только тогда, когда оно идет по велению сердца», — отмечает Дарья Дмитриевна.
Руководство проектом взяла на себя доцент Елена Алексеевна Иль. Под ее началом студенты познавали тонкости дисциплин «Компьютерные технологии в этнодизайне» и «Компьютерная графика». Именно с помощью компьютерных программ были созданы все открытки и плакаты. Многие из них теперь — часть интерьера института.
Реализация проекта для студентов и преподавателей — нечто большее, чем просто часть учебного процесса. Участники прониклись масштабом событий прошлого, а также историями своих собственных семей. Некоторые фото, использованные при создании открыток — из личных архивов.
Как рассказала Дарья Дмитриевна, на творчество студентов повлияли плакаты знаменитой группы художников — «Кукрыниксов». Они первыми смогли в ироничной форме показать гитлеровское войско, поднимая боевой дух Красной Армии.
«Кукрыниксы» — группа советских художников, которые стали известны благодаря дерзким и емким плакатам времен Великой Отечественной войны. Состав группы — Михаил Куприянов, Порфирий Крылов, Николай Соколов.
Также источниками вдохновения стали архивные документы, библиотечный фонд СГИКа и семейные фотографии.
Первый год проекта значительно отличается от нынешнего — тогда студенты готовили работы в любых полюбившихся им стилях.
«В прошлом году студенты показали большое разнообразие идей, но сейчас мы решили сосредоточиться на черно-серо-красной гамме, объединив работы единым стилем», — вспоминает Дарья Арутчева.
В этом году в создании произведений приняли участие студенты 3-го курса из двух групп — «монументально-декоративное искусство интерьера» и «этнодизайн и авторская школа».
Понять уровень вовлечения студентов можно по въедливому вниманию к мелочам:
«Некоторые перепечатывали свои работы по три раза, чтобы добиться “того самого” красного цвета», — рассказывает Дарья Дмитриевна.
Преподаватели и студенты надеются, что проект выйдет за рамки кафедры. Первый шаг — идея трансляции и плакаты как фотосопровождение во время отчётного концерта СГИК, который традиционно проходит в Окружном Доме Офицеров.