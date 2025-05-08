Винодел Катаржин: бутылка качественного вина не может быть дешевле ₽500

Бутылка качественного российского вина не может стоить меньше 500 рублей, считает главный винодел винодельни «Юбилейная», которая входит в группу компаний «Абрау-Дюрсо», Антон Катаржин.
В беседе с РИА Новости он отметил, что если вино меньшей стоимости, это не означает, что оно поддельное и опасное для употребления, — просто более низкого качества. При этом, упомянул Катаржин, если бутылка дешевле 500 рублей, это не значит, что его невозможно пить.
«Благодаря принятым законам сейчас интересы потребителей надежно защищены. Если на бутылке написано “российское вино”, оно стопроцентно произведено из отечественного винограда», — добавил собеседник информагентства.
К слову, по словам хирурга Александра Умнова, чрезмерное употребление вина может спровоцировать ряд серьезных заболеваний, включая разрушение костной ткани, развитие диабета и мочекаменной болезни.