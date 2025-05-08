Винодел Катаржин: бутылка качественного вина не может быть дешевле ₽500

В беседе с РИА Новости он отметил, что если вино меньшей стоимости, это не означает, что оно поддельное и опасное для употребления, — просто более низкого качества. При этом, упомянул Катаржин, если бутылка дешевле 500 рублей, это не значит, что его невозможно пить.