Как на Западе и в мире отреагировали на капитуляцию Германии: ликование и опасения в газетах

Мир замер в ликовании 8−9 мая 1945 года: Германия подписала акты о безоговорочной капитуляции в Реймсе и Берлине, завершив Вторую мировую войну в Европе. От Лондона до Москвы, от Нью-Йорка до Сиднея газеты запечатлели этот исторический момент. Улицы заполнили толпы, но за эйфорией скрывались тревоги о будущем. URA.RU представляет серию ключевых публикаций того времени.