Как на Западе и в мире отреагировали на капитуляцию Германии: ликование и опасения в газетах

Скандал с утечкой информации добавил драматизма. Репортер Associated Press Эдвард Кеннеди, сообщивший о капитуляции раньше времени, вызвал бурю в СМИ. The New York Times комментировала: «Преждевременное сообщение вызвало путаницу, но не умалило величия победы. Мир ждал этой новости, и она пришла, несмотря на все споры».