Аэропорт Новокузнецка приостановил работу

Аэропорт Новокузнецк не принимает самолеты по техническим причинам. Об этом информирует пресс-служба воздушной гавани. «По техническим причинам аэропорт Новокузнецк временно не принимает воздушные суда. Специалисты аэродромной службы устраняют причину», — говорится в сообщении. Пресс-релиз опубликован в телеграм-канале аэропорта.