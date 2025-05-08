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Аэропорт Новокузнецка приостановил работу

Аэропорт Новокузнецк не принимает самолеты по техническим причинам. Об этом информирует пресс-служба воздушной гавани. «По техническим причинам аэропорт Новокузнецк временно не принимает воздушные суда. Специалисты аэродромной службы устраняют причину», — говорится в сообщении. Пресс-релиз опубликован в телеграм-канале аэропорта.

Срочная новость Аэропорт Новокузнецк не принимает самолеты по техническим причинам. Об этом информирует пресс-служба воздушной гавани. «По техническим причинам аэропорт Новокузнецк временно не принимает воздушные суда. Специалисты аэродромной службы устраняют причину», — говорится в сообщении. Пресс-релиз опубликован в телеграм-канале аэропорта.