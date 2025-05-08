В Хабаровском крае обнаружены пугающе огромные свалки биологических отходов

По результатам выезда на место специалисты подтвердили наличие несанкционированных свалок биологических отходов. Загрязнённый участок находится на территории Мичуринского сельского поселения. Речь идёт о массовом выбросе туш животных, что не только нарушает санитарные нормы, но и угрожает экологической безопасности района, особенно вблизи водоёмов.