В Хабаровском крае обнаружены пугающе огромные свалки биологических отходов

В Хабаровском крае, в Мичуринском сельском поселении, в районе протоки Хохлацкой местные жители вновь столкнулись с пугающим зрелищем — на открытой местности лежат останки крупного рогатого скота, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.
Публикации в СМИ о факте нелегального захоронения биологических отходов привлекли внимание надзорных органов: Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку.
По результатам выезда на место специалисты подтвердили наличие несанкционированных свалок биологических отходов. Загрязнённый участок находится на территории Мичуринского сельского поселения. Речь идёт о массовом выбросе туш животных, что не только нарушает санитарные нормы, но и угрожает экологической безопасности района, особенно вблизи водоёмов.
Прокуратура даст правовую оценку действиям — или бездействию — органов местного самоуправления и контролирующих структур. Также будет установлена собственность земельных участков, где обнаружены останки. Это необходимо для выявления лиц, ответственных за экологическое правонарушение.
По итогам проверки возможны меры прокурорского реагирования, включая возбуждение административных или уголовных дел в зависимости от степени угрозы здоровью населения и окружающей среде.
Прокуратура напоминает: захоронение биологических отходов допускается только на специализированных полигонах с соблюдением всех ветеринарно-санитарных норм. Нарушение этих требований влечёт не только штрафы, но и реальную угрозу эпидемиологического характера.