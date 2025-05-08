Глава РКК Савчук: мы столкнулись с тремя вызовами во время украинского кризиса

Мы обратились за помощью к администрации Курской области и местному бизнесу. Нам предоставили большие склады, где до сих пор хранятся запасы гуманитарной помощи. Однако нам все равно нужны дополнительные помещения для выдачи помощи и приема населения. Особенно тяжело было в зимнее время. Не всегда получалось создать комфортные условия для людей, которым мы помогали. Это большая проблема, которая существует еще в ряде регионов, и мы продолжаем вести диалог с местными властями о предоставлении нам помещений для гуманитарной работы.