В Новосибирске второй раз оправдали россиянина по делу об убийстве на пляже

Секс на пляже, некачественное фото и убийство, которое не могут раскрыть уже семь лет. В Новосибирске подходит к финалу судебный процесс над 25-летним россиянином, которого обвиняют в расправе над школьником в местном парке культуры и отдыха. Из доказательств — только рисунок орудия убийства и показания бывшей девушки обвиняемого. Дело уже трижды доходило до суда, где неизменно разваливалось. 7 мая юношу в очередной раз оправдали присяжные. Почему точка в деле до сих пор не поставлена — разбиралась «Газета.Ru».