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В Омской области стартовала посевная кампания

Сейчас аграрии работают на 25 600 га.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году на территории Омской области под посевы отвели 2 911 000 га. Уже обработано 97% почвы, аграрии приступили к посадке семян. Об этом рассказали 8 мая в пресс-службе губернатора и правительства региона.

«Как отметил Виталий Хоценко, посевная кампания в Омской области набирает обороты. Общая площадь сева сейчас составляет 25,6 тысячи га в 20 муниципалитетах. Лидеры посевной — Азовский, Марьяновский, Русско-Полянский, Полтавский и Нижнеомский районы», — говорится в сообщении.

Если погодные условия окажутся благоприятных, то фермеры продлят сев зернобобовых и яровых зерновых культур до конца весны. Работы контролирует глава региона.

Ранее «КП Омск» рассказала, что полиция нашла потерявшегося накануне первоклассника.