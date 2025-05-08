В Омской области стартовала посевная кампания

В 2025 году на территории Омской области под посевы отвели 2 911 000 га. Уже обработано 97% почвы, аграрии приступили к посадке семян. Об этом рассказали 8 мая в пресс-службе губернатора и правительства региона.
«Как отметил Виталий Хоценко, посевная кампания в Омской области набирает обороты. Общая площадь сева сейчас составляет 25,6 тысячи га в 20 муниципалитетах. Лидеры посевной — Азовский, Марьяновский, Русско-Полянский, Полтавский и Нижнеомский районы», — говорится в сообщении.
Если погодные условия окажутся благоприятных, то фермеры продлят сев зернобобовых и яровых зерновых культур до конца весны. Работы контролирует глава региона.
Ранее «КП Омск» рассказала, что полиция нашла потерявшегося накануне первоклассника.