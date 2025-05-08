Захарова объяснила, чем важен праздник 9 мая для бойцов СВО

«Давайте возьмем бойцов на передовой, на СВО, это неразрывно для них. Они там видят, к чему приводит недоделанная работа по искоренению до конца нацизма и фашизма, к росту неонацизма. Они видят сами, к какому уродству это приводит», — заключила Захарова.