Захарова объяснила, чем важен праздник 9 мая для бойцов СВО

День Великой Победы для бойцов, участвующих в специальной военной операции, связан с сегодняшним днем. Они видят, чем грозит недоделанная работа по искоренению нацизма и фашизма. Об этом в интервью РИА Новости заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат уверена, что 9 мая для огромного числа россиян не просто памятная дата, юбилей, праздник, который нужно подготовить, отметить, а потом ждать следующей памятной даты. Для большинства граждан России наша победа — это и есть жизнь, «тот самый кислород, без которого нельзя».
«Давайте возьмем бойцов на передовой, на СВО, это неразрывно для них. Они там видят, к чему приводит недоделанная работа по искоренению до конца нацизма и фашизма, к росту неонацизма. Они видят сами, к какому уродству это приводит», — заключила Захарова.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что участники специальной военной операции на территории Украины достойно продолжают ратные традиции ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных сил РФ.
По мнению зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, участники спецоперации являются такими же героями, как ветераны Великой Отечественной войны. Он уверен, что о российских военных тоже будут писать в учебниках истории, а преподаватели рассказывать школьникам об их мужестве и отваге.