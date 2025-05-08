В День Победы в Перми будут ограничивать движение транспорта

На Октябрьской площади по нечетной стороне Комсомольского проспекта движение всех видов транспорта закрыто до 23:59 11 мая (проезд вдоль на Комсомольском проспекте, 29).
Завтра, 9 мая, на период проведения праздничных мероприятий в центральной части Перми будет введен запрет на движение с 00:00 до 15:00 всех видов транспорта по Октябрьской площади.
С 5:00 до 23:00 — всех видов транспортных средств, кроме трамваев, по улицам:
— Ленина на участке от ул. Борчанинова до ул. Крисанова;
— Борчанинова на участке от ул. Петропавловской до ул. Пермской.
С 5:00 до 15:00 — всех видов транспорта, за исключением трамваев, по улицам:
— Куйбышева на участке от ул. Петропавловской до ул. Пермской;
— Комсомольскому проспекту (четная сторона) на участке от ул. Петропавловской до ул. Монастырской (без остановки движения по ул. Советской);
— Комсомольскому проспекту (четная и нечетная сторона) на участке от ул. Петропавловской до ул. Революции;
— Пермской на участке от ул. Куйбышева до ул. Газеты «Звезда»;
— Ленина на участке от ул. Борчанинова до ул. Газеты «Звезда»;
— Екатерининской на участке от ул. Куйбышева до ул. Газеты «Звезда»;
— Луначарского на участке от ул. Куйбышева до ул. Газеты «Звезда»;
— Пушкина на участке от ул. Куйбышева до ул. Газеты «Звезда»;
— Краснова на участке от ул. Пушкина до ул. Газеты «Звезда».
Движение трамваев на этих участках закроется с 9:00 до 13:30.
С 5:00 до 13:30 будет запрещено движение всех видов транспортных средств, за исключением общественного транспорта, по улицам:
— Революции на участке от ул. Куйбышева до ул. Сибирской;
— Комсомольскому проспекту (четная и нечетная сторона) на участке от ул. Революции до ул. Глеба Успенского.
Движение общественного транспорта по этим улицам будет закрыто с 8:00 до 13:30.
С 10:00 до 13:00 будет прекращено движение всех видов транспортных средств на время прохождения колонны по ул. Попова на участке от ул. Петропавловской до ул. Пермской.
С 10:00 до 23:00 закроется движение для трамваев на периоды прохождения колонны участников или массового движения пешеходов по ул. Борчанинова на участке от ул. Петропавловской до ул. Пермской.
Вечером на время проведения фейерверка, с 22:30 до 23:30, по Коммунальному мосту будет прекращено движение всех видов транспорта, а также пешеходов.