Еще один район Брестской области определился с днями трезвости

МИНСК, 8 мая — Sputnik. Власти Барановичского района Брестской области назначили даты поведения в регионе антиалкогольных акций «День трезвости», соответствующее решение райисполкома опубликовано в четверг на Национальном правовом интернет-портале.
В этом районе продажа алкоголя будет ограничена с 08:00 до 24:00 24 мая и 13 июня. Согласно графику мероприятий, 24 мая у белорусских школьников прозвучит последний звонок, а 13 июня пройдут выпускные вечера.
В документе также говорится, что мероприятия направлены на популяризацию здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними.
Однако при этом действует одно ограничение: в эти дни алкогольные напитки будут реализовываться в объектах общественного питания на розлив.
Власти районов Могилевской области первыми приступили к определению дней трезвости текущего года. Затем к ним присоединись и остальные области республики.