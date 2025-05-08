Собянин: Москва отмечает 60-летие со дня присвоения звания «Город-Герой»

«Это звание — напоминание о героическом и трагическом прошлом нашей Родины, дань уважения подвигам москвичей на фронте и в тылу. За него Москва заплатила огромную цену — и забывать об этом мы не вправе. Сегодня, когда Россия вновь столкнулась с тяжелыми вызовами и угрозами, очень важно обращение к историческому опыту Великой Отечественной войны. Включая опыт взаимодействия армии и общества, фронта и тыла, накопленный в те огненные годы Москвой и москвичами», — написал мэр.
Накануне 22 июня 1941 года Москва была крупнейшим мегаполисом СССР. Площадь столицы была увеличена до 329 кв. км. В мае 1941 года были образованы два новых района, а их общее число достигло 25. Это был шумный и веселый город. В 1941 году в Москве проживало уже 4,25 млн человек. В большинстве своем они были очень молоды: три четверти населения в возрасте до 40 лет. Повсюду звенел детский смех: 24% москвичей — более миллиона — были моложе 16 лет.
Это был город людей, страстно и увлеченно познававших мир. На тысячу жителей приходилось 220 человек с полным средним и 42 человека — с высшим образованием, причем женщины в овладении знаниями ни на шаг не отставали от мужчин, а кое-где и шли впереди. В возрастной группе от девяти до 49 лет грамотными были 94% мужчин и 99% женщин — самые высокие показатели в СССР. Лидировала Москва и по численности учащихся: в школах, техникумах и вузах столицы обучалось почти 1,5 млн человек, более 35% населения. Это был город-труженик. К концу 1940 года в столице работали 3 тыс. 799 промышленных предприятий, на которых было занято почти 1,2 млн человек. Среди них 475 крупнейших предприятий союзного значения, флагманы целых отраслей.
Москва давала до 15% всей промышленной продукции СССР, в том числе 26% общесоюзного выпуска станков, 49% — автомобилей и 98% — шарикоподшипников. Также Москва была авиационной столицей СССР. Здесь располагалось большинство ведущих конструкторских бюро и порядка 30 самолетостроительных и моторостроительных производств. В авиапромышленности трудился каждый шестой московский рабочий.
«Фашистская агрессия вызвала у жителей Москвы, как и у всех советских людей, невиданный гнев и возмущение. На митингах и собраниях они обещали не жалеть для победы ни сил, ни, если потребуется, жизни. Во всех выступлениях красной нитью проходило: “Мы готовы! Нужно идти с винтовкой на фронт — хоть сейчас! Нужно работать сутки подряд — никаких колебаний!”, “Пусть знают фашистские разбойники, что советский народ, как один, встанет на защиту своей любимой Родины!” — говорили на митинге рабочие завода “Серп и Молот”. Работницы завода имени Владимира Ильича обратились с письмом-призывом ко всем женщинам-москвичкам: “Пусть наши воины спокойно идут на фронт. В тылу их заменит армия женщин и девушек, которые возьмут в руки инструмент, сядут за руль автомобиля, трактора, встанут за станок. Мы уверены, что все девушки и женщины Красной столицы немедленно возьмутся за овладение мужскими профессиями и помогут обеспечить нашей армии крепкий тыл, работающий самоотверженно, как того требует война”, — подчеркнул Сергей Собянин.
Мобилизация в Красную Армию охватила 14 военных округов. Призыву подлежали военнообязанные, родившиеся с 1905 по 1918 годы включительно. Уже 23 июня столичные военкоматы заполнили не только призывники, но и добровольцы. Среди них было немало школьников, учеников ФЗУ, студентов, учеников ремесленных училищ. Некоторым из них не исполнилось еще и 18 лет. В течение трех дней после объявления мобилизации сотрудники военкоматов и милиции с помощью выделенных райкомами партии коммунистов завершили выписку повесток. Значительную часть работы по доставке повесток взяли на себя столичные пионеры. За первые пять месяцев войны было призвано 340 тыс. москвичей. Не менее 100 тыс. из них явились в военкоматы добровольно, не дожидаясь вручения повесток. Количество лиц, уклонившихся от призыва в армию на территории Москвы, составило, по данным НКВД, 35 человек.
«2 июля 1941 года военный совет Московского военного округа выпустил постановление № 0031 о добровольной мобилизации трудящихся Москвы и Московской области в народное ополчение. Через два дня Государственный комитет обороны принял постановление № 10 по тому же вопросу. Документами предлагалось мобилизовать 200 тыс. жителей столицы и 70 тыс. жителей Московской области и сформировать из них 25 стрелковых дивизий, по одной в каждом городском районе. В течение трех дней в партийные и военные органы поступило свыше 300 тыс. заявлений о зачислении в ополчение. Крупные предприятия и учреждения формировали целые подразделения: завод “Калибр” передал целый полк из 650 бойцов, по батальону сформировали “Серп и Молот”, “Красный Богатырь”, Микояновский мясокомбинат. Под знамя 8-й дивизии народного ополчения Краснопресненского района встало около 7 тыс. трудящихся: рабочие “Трехгорной мануфактуры”, фабрики “Пролетарский труд”, металлисты “Красной Пресни”, рабочие завода лаков и красок, трамвайщики, студенты и преподаватели МГУ, студенты и профессора консерватории имени П. И. Чайковского, артисты Театра Революции, писатели», — говорится в сообщении.
Всего в июле 1941 года было сформировано 12 дивизий народного ополчения общей численностью до 120 тыс. человек, в том числе почти 106 тыс. москвичей. С 27 июня 1941 года в Москве и Московской области началось создание истребительных батальонов для борьбы с парашютными десантами и диверсантами противника. На их укомплектование направлялись добровольцы из числа тех, кто мог носить оружие, но не подлежал призыву в армию.
В связи с прорывом германскими войсками Можайской линии обороны и возникновением прямой угрозы столице 13 октября Московским комитетом ВКП (б) была поставлена задача сформировать комсомольско-партийные батальоны. К 16 октября их формирование было завершено: 25 батальонов численностью 11 тыс. 693 человека. На случай уличных боев было организовано 169 боевых дружин (7 тыс. человек) и отряды истребителей танков (2 тыс. человек).
Строительство оборонительных сооружений и оборудование позиций для войск силами жителей столицы и Московской области проводилось в течение 1941−1943 годов, пока существовала угроза со стороны противника. Привлечение горожан для возведения фортификационных сооружений началось еще в июле-августе 1941 года, после того, как ГКО СССР 18 июля 1941 года принял решение о строительстве Можайской линии обороны в 120−130 км от Москвы. В нем участвовали бойцы Московского народного ополчения и до 100 тыс. москвичей, направленных от организаций и предприятий. Но основной объем фортификационных работ горожанам пришлось выполнять в ноябре-декабре 1941 года. После прорыва Можайской линии обороны и создания прямой угрозы Москве 21 октября 1941 года командующим войсками Московского военного округа и вновь организованной Московской зоны обороны П. А. Артемьевым был отдан приказ о сооружении оборонительных рубежей на ближних подступах к Москве и непосредственно в самом городе. 25 октября Моссовет принял постановление № 41/5 «О строительстве линий укреплений под Москвой», в соответствии с которым по районам города была проведена мобилизация на сооружение оборонительных рубежей мужчин в возрасте до 45 лет и женщин в возрасте до 40 лет.
В Подмосковье и на окраины столицы вышли более 250 тыс. москвичей, три четверти из которых составляли женщины. Работать приходилось на морозе до минус 35 градусов, большая часть операций выполнялась вручную. Всего на ближних подступах к Москве было возведено 361 км противотанковых рвов, 336 км эскарпов, 611 км проволочных заграждений и 105 км противотанковых надолбов. Оборонительные рубежи прикрывали 571 пушечный дот, 3 тыс. 255 пушечных дзотов и 3 тыс. 755 пулеметных огневых сооружений. Три оборонительных рубежа оборудовались непосредственно в Москве: по окраинам и Садовому кольцу. На этих рубежах силами москвичей было возведено 30 км надолбов, 26 км проволочных заграждений, 10 км баррикад, установлено 19 тыс. противотанковых «ежей», а также оборудовано 496 долговременных огневых точек в зданиях. С целью стеснения маневра немецких танковых частей в лесных массивах на ближних подступах к Москве были устроены лесные завалы. Длина этой «великой московской засечной черты» превышала 1 тыс. 500 км, а площадь — 53 тыс. га, почти в полтора раза превосходя площадь самой Москвы. В предполье рубежей было установлено почти 65 тыс. мин.
«Уже летом 1941 года большинство московских предприятий перешли на выпуск военной продукции. Так, из 670 предприятий местной промышленности на выпуск боеприпасов и их деталей вместо ширпотреба перешли 654. Где раньше штамповали кухонную посуду, стали производить гранаты; вместо канцелярских принадлежностей, кроватей, игрушек изготовляли корпуса мин, авиабомбы, снаряды, колючую проволоку. С июля началась эвакуация из Москвы в восточные районы страны крупных предприятий, важных научных и культурных учреждений. Уже к середине ноября 1941 года было эвакуировано 498 промышленных предприятий, вывезено 210 тыс. рабочих и служащих, свыше 100 тыс. единиц различного оборудования, в том числе почти 54 тыс. станков, 238 тыс. тонн металлов, каучука и прочих материалов. Для этого было использовано свыше 71 тыс. вагонов. В итоге многие предприятия столицы осенью 1941 года представляли собой разукомплектованные остовы. Однако в городе оставалось более 20 тыс. единиц станочного оборудования, а отступающим армиям Западного фронта оружие и боеприпасы были нужны как воздух. В результате Москва провела невиданный в истории социальный и военно-экономический эксперимент по повторному развертыванию промышленного производства военной продукции на сохранившейся промышленной базе. Ушедших на фронт и эвакуировавшихся кадровых рабочих заменили женщины и подростки», — подчеркнул Сергей Собянин.
Москвички составили более 60% рабочих, пришедших в промышленность после осенней эвакуации 1941 года, в том числе в заводских цехах трудилось порядка 15 тыс. домохозяек, никогда ранее не работавших на производстве. Вплоть до конца войны удельный вес женщин среди рабочих не опускался ниже 40%. На основе остатков оборудования станкостроительного завода имени Серго Орджоникидзе был создан литерный завод № 298, освоивший производство малокалиберных минометов-лопат и деталей к пистолетам-пулеметам. Точно такие же детали плюс московское противотанковое «ноу-хау» — ружейные (винтовочные) гранаты Сердюка стал изготавливать наследник части станочного парка завода «Красный пролетарий».
Осенью-зимой 1941 — 1942 годов Москва дала фронту 76 тыс. автоматов, 10 тыс. минометов, несколько тысяч противотанковых ружей, 24 бронепоезда, 24 санитарных поезда, вернула в строй около тысячи танков, не менее 1 тыс. 200 самолетов. В октябре 1941 года был запущен выпуск пистолетов-пулеметов Г. С. Шпагина (ППШ) на автозаводе имени Сталина и заводе счетно-аналитических машин. В ноябре 1941 года столичная промышленность выпустила всего лишь несколько сотен ППШ, а в последующие пять месяцев — уже более 155 тыс., в апреле 1942 года производство ППШ было поставлено в Москве на поток. Запуск поточных линий позволил сократить число смежников до 40 и довести выпуск продукции до 3 тыс. штук в день. Начиная со второй половины 1943 года в Москве организовали и производство пистолета-пулемета А. И. Судаева (ППС-43). Всего за годы войны московская промышленность выпустила около 3,5 млн пистолетов-пулеметов.
За годы Великой Отечественной москвичи выпустили и направили в действующую армию 3 тыс. 745 реактивных установок «катюша». Всего за годы войны в СССР было выпущено около 11 тыс. боевых машин реактивной артиллерии разного типа, доля Москвы составляет больше трети. Также город за годы войны дал фронту порядка 16 тыс. самолетов, 85 тыс. минометов, более 34 млн мин и снарядов.
«Накануне Великой Отечественной войны Москва располагала наиболее развитой системой учреждений здравоохранения в стране. В городе было развернуто 124 медицинских стационара. С учетом подведомственных Мосгорздравотделу учреждений санаторно-курортной сети и специализированных институтов коечный фонд столицы насчитывал до 29 тыс. 700 коек. Если учесть, что во всех лечебных учреждениях Советского Союза в этот момент имелось приблизительно 284 тыс. 700 койко-мест, то получается, что Москва с ее примерно 2% населения СССР располагала 10% общесоюзного коечного фонда. И это еще не все. В столице имелось 210 амбулаторий и поликлиник общего профиля, а также 72 поликлиники и 494 здравпункта на промышленных предприятиях и в учреждениях. Значительная часть лечебных учреждений была оснащена по последнему слову тогдашней медицинской техники. Нельзя не упомянуть и о кадрах. Накануне войны в столичном здравоохранении работало 13 тыс. 320 врачей и около 21,5 тыс. человек среднего медперсонала — 10,5% всех врачебных кадров и почти 5% медработников страны», — отметил мэр.
Задача формирования в столице крупнейшей военно-медицинской базы Красной армии начала решаться уже зимой 1941 — 1942 годов. 4 января 1942 года приказом № 1сс по Мосгорздравотделу было объявлено о формировании первых 25 эвакогоспиталей. Все они (за исключением двух) были организованы на базе стационарных лечебных учреждений. Среди первенцев были Басманная больница, больница Медсантруд, больница имени Баумана. Все вновь образованные госпитали были снабжены медицинской техникой и имуществом по первому разряду: 90% имели рентген, лаборатории и физиотерапевтические кабинеты и все без исключения — тройной комплект белья для полного контингента раненых. Дополнительно 28 января 1942 года на базе зданий школ и училищ были сформированы еще 15 госпиталей на 250−350 коек. Всего же в годы войны в Москве функционировало от 37 до 47 номерных эвакогоспиталей одновременно. Плюс в разное время «оперативные» койки выделялись в 20 «гражданских» стационарах. В результате общий военно-медицинский коечный фонд колебался в районе 25 тыс. койко-мест. Изменения в емкости напрямую зависели от обстановки на фронтах и от контингентов поступавших раненых и больных бойцов.
В годы войны Москва стала одним из крупнейших центров общей хирургии. Практически во всех госпиталях выделялись койки для раненых с поражением конечностей различной степени тяжести. Высокая квалификация московских врачей позволила направлять в город наиболее тяжелых пациентов нейрохирургического профиля и с проникающими ранениями грудной клетки. К лету 1943 года доля этих ранений в загрузке госпиталей столицы удвоилась, составив 13%, а к концу года достигла 15%. Примерно на таком уровне она и оставалась до конца войны. Всего же через столичные госпитали в годы войны прошли, по различным подсчетам, не менее 600 тыс. бойцов и командиров Красной армии.
Добровольную помощь госпиталям оказывали свыше 50 тыс. женщин и девушек, в том числе 13 тыс. школьниц моложе 18 лет. Большинство из них ухаживали за ранеными после окончания трудового дня или учебы. Широкий размах приобрело движение по сдаче крови раненым воинам. Донорами стали 342 тыс. жителей столицы, которые сдали более 520 тыс. литров крови. Многие москвичи сдали за войну от 40 л до 60 л крови.
Городские предприятия и организации шефствовали над 96 соединениями и частями Красной армии. Сбор подарков для фронтовиков в столице начался еще в сентябре 1941 года За три года войны, вплоть до 1944 года, москвичи отправили в действующую армию более 912 тыс. посылок, каждая из которых содержала написанное от руки приветственное письмо воинам от тружеников тыла. Столь же большое распространение получил сбор теплых вещей. Этим в столице занималось в общей сложности более 200 тыс. женщин, которые собирали вещи, ремонтировали их и комплектовали посылки. Москвички — члены Осоавиахима даже создали специальную мастерскую для ремонта и стирки теплых вещей и предметов обмундирования. За 1942−1943 годы силами 35 тыс. активисток, принимавших участие в работе мастерской, было отремонтировано 500 тыс. предметов форменной одежды. Всего же из Москвы в действующую армию жители направили более 1,5 млн комплектов обмундирования.
В течение всей войны продолжался сбор денежных средств и ценностей в Фонд обороны. Уже в ноябре 1941 года от москвичей было получено 86 млн руб., облигаций государственных займов на 10 млн руб., 1,4 кг платины, 7,7 кг золота и 373 кг серебра. Всего же за 1941−1945 годы от московских трудящихся в Фонд обороны поступило 2 млрд 618 млн руб. — 15% от суммы всех денежных взносов граждан СССР. На эту сумму можно было бы произвести 13 тыс. танков Т-34. Кроме того, для постройки боевой техники москвичи передали более 400 млн руб. личных сбережений.
«Огромный вклад в Победу внесли и сотрудники Мосгорфинуправления. В условиях военного времени им удалось обеспечить устойчивость городских финансов и максимально грамотно распределить ресурсы между нуждами фронта и тыла. В итоге столица продолжала жить полноценной жизнью. Работал транспорт, коммунальные службы, школы, больницы, театры, магазины и рынки. Были выделены средства для возобновления добычи угля в московском угольном бассейне и массовой заготовки дров. За счет городского бюджета финансировалось как строительство метрополитена, так и комплектация дивизий народного ополчения и помощь партизанским отрядам. Уже в 1944 году доходы бюджета Москвы достигли довоенного уровня. Это позволило задолго до окончания войны приступить к восстановлению поврежденной городской инфраструктуры и возобновить реализацию планов развития», — подчеркнул Сергей Собянин.
По его словам, после начала специальной военной операции правительство Москвы сконцентрировало свои усилия на поддержке вооруженных сил. Городские власти обеспечили проведение частичной мобилизации. Для участников СВО из числа добровольцев, мобилизованных и контрактников была разработана специальная программа региональной поддержки. Социальные службы взяли на себя заботу об их семьях. Тысячи москвичей добровольно включились в поддержку бойцов.
«По поручению президента Российской Федерации мы приняли участие в строительстве оборонительных сооружений на новых территориях и выполнили работы по созданию нового щита противовоздушной обороны столичного региона, в первую очередь для защиты от террористических атак киевского режима. И, как и 80 лет назад, промышленность Москвы вновь кует оружие нашей будущей победы», — указал мэр.
Объявленная президентом Российской Федерации частичная мобилизация прошла в Москве в целом организованно. Город выполнил задание, установленное Минобороны России. В кратчайшие сроки совместно с Минцифры и Минобороны России правительство города провело цифровизацию документов воинского учета. Городской военный комиссариат получил современную компьютерную технику, а его сотрудники прошли необходимое обучение. Заново была создана система привлечения граждан на военную службу по контракту, ее ключевым элементом стал Единый пункт отбора на ул. Яблочкова.
Независимо от статуса добровольца, контрактника или мобилизованного, все москвичи-участники СВО получают установленные нормативными актами единовременные и ежемесячные денежные выплаты. В частности, ежемесячная выплата, установленная решением мэра Москвы, составляет 50 тыс. руб. в месяц. В июле 2024 года была введена единовременная выплата при заключении контракта в размере 1,9 млн руб. В случае ранения или гибели военнослужащего единовременно выплачивается от 500 тыс. до 3 млн руб. Параллельно была модернизирована и система направления на военную службу по призыву. Все мероприятия по освидетельствованию призывников, прохождению медкомиссии и других необходимых процедур организованы в Едином призывном пункте Москвы.
Уже в 2022 году столичная система социальной защиты взяла под особую заботу тысячи семей участников СВО. Первой в стране Москва создала Единый центр поддержки в Береговом проезде, где реализуется многопрофильная модель оказания помощи, а участники СВО и члены их семей могут получить комплексную поддержку. С 21 июля 2023 года Единый центр поддержки выполняет функции московского филиала государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».
Детские пособия семьи участников СВО получают без учета критерия нуждаемости и без проверки имущественного положения семьи. Все мамы получили возможность без очереди устроить малышей в детский сад максимально близко от дома, даже если ребенку не исполнилось трех лет. Семьи участников СВО освобождены от оплаты за посещение городских и муниципальных детских садов, групп продленного дня с первого по шестой класс, кружков и секций дополнительного образования. Учащиеся школ и колледжей бесплатно получают горячее питание. Пожилые члены семей участников СВО при необходимости вне очереди направляются в стационарные учреждения или получают социальное обслуживание на дому независимо от состава и без учета уровня доходов семьи. При желании трудоспособные члены семьи могут пройти дополнительное профессиональное обучение и получить содействие в трудоустройстве. Кроме того, в любое время они могут обратиться за психологической и правовой помощью, а также получить содействие в оформлении всех положенных им льгот и социальных выплат.
«Важнейшей задачей является и обеспечение успешной социальной адаптации военнослужащих, демобилизованных из рядов Вооруженных сил. Уже сегодня в город возвращаются ветераны, и мы стремимся помочь наладить мирную жизнь каждому из них. В Едином центре поддержки они могут получить комплексную помощь, включая психолого-психотерапевтические и юридические консультации, услуги городских сервисов, сопровождение в вопросах медицинской реабилитации, протезирования и адаптации после боевых травм. Специалисты помогут с поиском работы, подберут программы обучения и профессиональной переподготовки. За минувший период в Едином центре поддержки оказали более 255 тыс. различных услуг как самим участникам специальной военной операции, так и членам их семей», — говорится в сообщении.
Второй корпус центра работает по принципу клубного пространства для ветеранов, где под руководством тренеров можно восстановить физическую форму в спортивной зоне, пообщаться с товарищами, отдохнуть, поиграть в бильярд, обучиться новым навыкам в мастерской, принять участие в культурных и спортивных мероприятиях. А еще — пройти курсы по адаптации, протестировать и получить технические средства реабилитации. Вместе с психологами, юристами, специалистами по реабилитации, адаптации, социализации, карьерными консультантами трудятся ветераны специальной военной операции, завершившие службу. Важное направление работы Единого центра — разработка технологий поддержки с последующим внедрением методик и практик в городскую инфраструктуру помощи. Показавшие свою эффективность механизмы передаются в регионы в рамках программ обмена опытом.
Важными партнерами Единого центра являются социально ориентированные некоммерческие организации, которые реализуют программы индивидуальной помощи участникам СВО и членам их семей, проводят культурные, образовательные, спортивные и досуговые мероприятия. НКО дополняют помощь города уникальными и адресными услугами.
Так, на базе Госпиталя для ветеранов войн № 3 был открыт Центр амбулаторной медицинской помощи для участников СВО, врачи которого имеют огромный опыт лечения и реабилитации участников вооруженных конфликтов. На базе ММКЦ «Вороновское» организовали систему оказания медицинской и реабилитационной помощи замкнутого цикла. Здесь участники СВО получают необходимое лечение, протезно-ортопедическую помощь, проходят реабилитацию, социальную адаптацию, получают психологическую поддержку. Кроме того, с июля 2022 года московские врачи на постоянной основе осуществляют оказание медицинской помощи взрослым и детям в ДНР и ЛНР.
«Огромное значение для всех нас имеет и широкая общественная поддержка бойцов, сражающихся за безопасность и суверенитет отчизны. С первых дней СВО тысячи москвичей плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, вяжут теплые вещи. Собирают средства на нужды защитников Родины и жителей новых регионов страны. В специальный штаб по сбору гуманитарной помощи “Москва помогает” поступило свыше 4 млн единиц различных товаров — от продуктов питания и одежды до техники и средств личной гигиены. Всего более 1,5 тыс. тонн грузов, которые отправлены в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, а также в приграничные регионы. Доброй традицией стало открытие пунктов сбора подарков “Москва помогает” в рамках “Путешествия в Рождество” и других городских фестивалей. Особенно трогательны новогодние открытки горожан от мала до велика, адресованные солдатам на передовой. Написанные от всего сердца, они выражают искреннюю благодарность и поднимают боевой дух участников СВО», — подчеркнул Сергей Собянин.
По поручению президента Российской Федерации Москва внесла большой вклад в решение особо важной государственной задачи, создав фортификационные сооружения на территории Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики общей протяженностью 184 км. Основные работы пришлись на октябрь-декабрь 2022 года. За короткий период было установлено свыше 113 тыс. бетонных пирамид, обвязанных стальным тросом (всего более 240 км троса), почти 4 тыс. заглубленных защитных сооружений из железобетона, включая блиндажи, доты, бронеколпаки и укрытия для бронетехники. Неотъемлемой частью линии обороны стали 158 км противотанкового рва, 307 км траншей, 253 км заграждений «егоза», 16,5 тыс. окопов.
Группировка сил Москвы составила более 14 тыс. человек. Из них свыше 9 тыс. трудились на передовой и почти 5 тыс. — на производственных базах и логистике в ЛНР, ДНР и Белгородской области. Было задействовано более 4,5 тыс. единиц техники: экскаваторы, бульдозеры, автокраны, тралы и тягачи, самосвалы и топливозаправщики, бортовые КамАЗы, машины скорой помощи, манипуляторы, аварийно-ремонтные машины, гусеничные погрузчики, мотопомпы, землеройная техника. Работы велись в условиях периодических обстрелов со стороны противника, нередко на заминированных территориях. Ежедневно бригады преодолевали расстояние в 300−400 км, чтобы добраться от места проживания до возводимой линии обороны. Там же действовала группировка сил пожарно-спасательного гарнизона Москвы, обеспечивавшая пожарную безопасность, — 102 сотрудника и 29 единиц техники.
«Сегодня по решению президента правительство Москвы принимает активное участие в решении важнейшей задачи защиты российских регионов от атак с использованием БПЛА. Позиции, построенные нашими специалистами, обеспечивают эффективную работу комплексов ПВО и имеют все необходимое для комфортного проживания личного состава. Хочу выразить искреннюю благодарность всем участникам этого большого и важного дела за личное мужество и высокий профессионализм», — подчеркнул мэр.
Он отметил, что сегодня, как и 80 лет назад, Москва является крупнейшим мегаполисом и экономическим центром страны. На столицу приходится 21% в общем объеме экономики России. В 2024 году Москва перечислила в федеральный бюджет и внебюджетные фонды свыше 7 трлн руб. налогов и взносов. В городе работает более 4 тыс. 200 промышленных предприятий, из которых порядка 500 обеспечивают выпуск критически важной продукции для нужд обороны страны. В их числе «Объединенная двигателестроительная корпорация», МКБ «Вымпел» имени И. И. Торопова, Московский машиностроительный завод «Вперед», Московский машиностроительный завод «Авангард». В соответствии с решением президента в индустриальном парке «Руднево» был построен новый завод концерна ВКО «Алмаз-Антей». Там же был создан Федеральный центр беспилотных авиасистем, и сегодня промышленность Москвы освоила и наращивает выпуск различных типов БПЛА.
Огромный вклад в общее дело вносят фармацевтические фабрики и производители медицинской техники, снабжающие армию необходимыми лекарственными средствами, полевыми аппаратами УЗИ и рентгена, повязками, жгутами и другими изделиями. Предприятия города наладили и выпуск средств индивидуальной защиты. Так, «Бронепласт» разрабатывает и шьет бронежилеты типа «плитник» для открытого и скрытого ношения, баллистические и противоосколочные пакеты, навесное снаряжение: подсумки, аптечки и разгрузочные системы. Одна из исторических московских фабрик, которая более века производит обувь для детей и взрослых, с сентября 2023 года изготовила и поставила на нужды фронта порядка 250 тыс. пар облегченной обуви. Другая фабрика более 25 лет отшивает форму для сотрудников силовых структур, кадетов и учеников суворовских военных училищ. С весны 2022 года объемы производства возросли за счет выпуска форменной одежды для танкистов, моряков, пехотинцев. Здесь же шьют спальные мешки, плащ-палатки, влаго- и ветрозащитные маскхалаты, головные уборы. Предприятие по производству спортивной одежды и экипировки создало отдельную линейку для бойцов: одежда, обувь, снаряжение, спальные мешки, фонарики и даже аптечки. Столичный производитель изделий с инфракрасным подогревом разработал палатку в камуфляжном цвете для летнего сезона, которая может обеспечить защиту от наблюдения в тепловизор.
«И в мирное время, и в годину испытаний Москва чувствует особую ответственность за судьбу отчизны. Собирательница русских земель, опора государства, крупнейший город и локомотив развития страны — это все о нашей любимой Первопрестольной. Но кому много дано, с того много и спросится. Сегодня наша цель — сделать все, что в наших силах, для укрепления экономики и поддержки Вооруженных сил. И тогда — как и 80 лет назад, Победа будет за нами», — заключил мэр.