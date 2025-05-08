Собянин: Москва отмечает 60-летие со дня присвоения звания «Город-Герой»

Строительство оборонительных сооружений и оборудование позиций для войск силами жителей столицы и Московской области проводилось в течение 1941−1943 годов, пока существовала угроза со стороны противника. Привлечение горожан для возведения фортификационных сооружений началось еще в июле-августе 1941 года, после того, как ГКО СССР 18 июля 1941 года принял решение о строительстве Можайской линии обороны в 120−130 км от Москвы. В нем участвовали бойцы Московского народного ополчения и до 100 тыс. москвичей, направленных от организаций и предприятий. Но основной объем фортификационных работ горожанам пришлось выполнять в ноябре-декабре 1941 года. После прорыва Можайской линии обороны и создания прямой угрозы Москве 21 октября 1941 года командующим войсками Московского военного округа и вновь организованной Московской зоны обороны П. А. Артемьевым был отдан приказ о сооружении оборонительных рубежей на ближних подступах к Москве и непосредственно в самом городе. 25 октября Моссовет принял постановление № 41/5 «О строительстве линий укреплений под Москвой», в соответствии с которым по районам города была проведена мобилизация на сооружение оборонительных рубежей мужчин в возрасте до 45 лет и женщин в возрасте до 40 лет.