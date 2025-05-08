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Какие ограничения будут в Краснодарском крае на майские праздники

КРАСНОДАР, 8 мая, ФедералПресс. В Краснодарском крае в преддверии майских праздников ожидается ряд ограничений для местных жителей. Они продиктованы обеспечением безопасности.

Источник: Агентство «Москва»

«До 12 мая действует запрет на использование пиротехники, в том числе салютов и фейерверков», — сообщили в Оперштабе.

8 и 9 мая включительно в местах массового скопления людей и в радиусе 100 м от них будет ограничена продажа алкоголя.

С первого мая особый противопожарный режим будет введен в лесах края. Также бессрочно продолжает действовать запрет на использование беспилотников. Соответственно, любая съемка с дронов на территории Краснодарского края остается под запретом.

Во всех местах массового скопления людей будут дежурить правоохранительные органы. Они будут следить за обеспечением порядка и безопасности местных жителей.

В регионе ожидаются массовые празднования Дня победы. При этом муниципалитеты берут на себя ответственность за организацию всех праздников с обеспечением безопасности.