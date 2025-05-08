Какие ограничения будут в Краснодарском крае на майские праздники

«До 12 мая действует запрет на использование пиротехники, в том числе салютов и фейерверков», — сообщили в Оперштабе.
8 и 9 мая включительно в местах массового скопления людей и в радиусе 100 м от них будет ограничена продажа алкоголя.
С первого мая особый противопожарный режим будет введен в лесах края. Также бессрочно продолжает действовать запрет на использование беспилотников. Соответственно, любая съемка с дронов на территории Краснодарского края остается под запретом.
Во всех местах массового скопления людей будут дежурить правоохранительные органы. Они будут следить за обеспечением порядка и безопасности местных жителей.
В регионе ожидаются массовые празднования Дня победы. При этом муниципалитеты берут на себя ответственность за организацию всех праздников с обеспечением безопасности.