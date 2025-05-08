Ученые рассказали, как работает белорусский аллергочип

По его словам, в мире уже есть похожие аллергочипы и поэтому в момент его изготовления специалистам было на что опираться. Директор института подчеркивает, что преимущество белорусского аллергочипа заключается в том, что он содержит перечень аллергенов, которые типичны именно для Беларуси.