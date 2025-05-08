Ученые рассказали, как работает белорусский аллергочип. Подробности передает sb.by.
Сообщается, что сотрудники Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук с новой разработкой — уникальным микрочипом для аллергодиагностики — победили в номинации «Здравоохранение (медтехнологии, фармация, био и наноиндустрия)» проекта «100 идей для Беларуси».
Говорится, что иммунологией и аллергологией специалисты института занимаются давно. Так, в 2021 году был открыт специализированный центр, где занимаются не только разработкой новых методов диагностики, но также применяют их для пациентов в отделении клеточной терапии.
Так, в случае выявления реакции немедленного типа (к примеру, крапивницы, бронхиальной астмы) специалисты используют целый набор методов, каждый из которых по-своему хорош и дает возможность находить специфические иммуноглобулины Е, которых к разным аллергенам образуется разное количество.
— Среди таких методов иммуноферментный анализ, радиоиммунный анализ. Или, например, аллергочип. Это небольшая кремниевая пластинка, на которой зафиксированы аллергены. Их может быть от 100, 200 до 1000 разновидностей, — обратил внимание директор Института биофизики и клеточной инженерии Андрей Гончаров.
По его словам, в мире уже есть похожие аллергочипы и поэтому в момент его изготовления специалистам было на что опираться. Директор института подчеркивает, что преимущество белорусского аллергочипа заключается в том, что он содержит перечень аллергенов, которые типичны именно для Беларуси.
Уточняется, что спектр аллергических заболеваний довольно широкий и в разных частях света он кардинально отличается. Это объясянется разными видами растений, пищевых продуктов. Однако лишь небольшой перечень аллергенов является одинаковым для всех регионов. К примеру, арахис, некоторые виды рыб. Что касается растений и пыльцы, то в чипе ориентация исключительно на Беларусь.
Специалист уточняется, что указанный чип можно адаптировать под разные регионы с учетом экспортного потенциала.
— Специфические способы нанесения аллергенов, буферные растворы обеспечивают очень высокую чувствительность и точность диагностики, — отметил Гончаров.
По его словам, аллергочип протестировали в лаборатории и продолжаются дальнейшие испытания. Гончаров предполагает, что к концу 2025 года будет получено регистрационное удостоверение и появится возможность оказания медицинских услуг.