«Google карты» переименовали Персидский залив в Арабский

В приложении «Google карты» у некоторых пользователей изменилось название Персидского залива — теперь он отображается как «Арабский залив».
Пользователи из Ближнего Востока увидят на карте название «Арабский залив», если введут в поиске запросы «Arab gulf» или «Persian gulf».
Причины такого изменения в компании Google пока не объяснили.
Желание переименовать залив ранее изъявлял президент США Дональд Трамп. Американские военные в течение многих лет в одностороннем порядке называли Персидский залив Арабским заливом в своих заявлениях и изображениях.
Еще 11 февраля американская компания Google сообщила о начале официального переименования Мексиканского залива в Залив Америки. В пресс-службе компании заявили, что при использовании сервиса жители США будут видеть название «залив Америки», а мексиканцы — «Мексиканский залив».
Тогда же зимой американский предприниматель и миллиардер Илон Маск предложил переименовать Ла-Манш, который разделяет Францию и Великобританию, в пролив Джорджа Вашингтона.