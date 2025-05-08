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«Google карты» переименовали Персидский залив в Арабский

В приложении «Google карты» у некоторых пользователей изменилось название Персидского залива — теперь он отображается как «Арабский залив».

В приложении «Google карты» у некоторых пользователей изменилось название Персидского залива — теперь он отображается как «Арабский залив».

Пользователи из Ближнего Востока увидят на карте название «Арабский залив», если введут в поиске запросы «Arab gulf» или «Persian gulf».

Причины такого изменения в компании Google пока не объяснили.

Желание переименовать залив ранее изъявлял президент США Дональд Трамп. Американские военные в течение многих лет в одностороннем порядке называли Персидский залив Арабским заливом в своих заявлениях и изображениях.

Еще 11 февраля американская компания Google сообщила о начале официального переименования Мексиканского залива в Залив Америки. В пресс-службе компании заявили, что при использовании сервиса жители США будут видеть название «залив Америки», а мексиканцы — «Мексиканский залив».

Тогда же зимой американский предприниматель и миллиардер Илон Маск предложил переименовать Ла-Манш, который разделяет Францию и Великобританию, в пролив Джорджа Вашингтона.